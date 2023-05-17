МОСКВА, 17 мая — ПРАЙМ. Антироссийские санкции стран Запада, в том числе — Великобритании — полностью провалились, констатирует издание The Guardian. Евросоюзу придется выбирать между Украиной и Турцией, пишет Politico

По мнению автора статьи Саймона Дженкинса, экономическое давление убеждают россиян в том, что намерения союзников Украины носят агрессивный характер. Пользователи Guardian считают, что жители Запада платят за конфликт слишком дорого.

"Отклик Запада омрачила глупость. Санкции лишь вредят торговле", — пишет издание.

Прибытие в Лондон президента Украины Владимира Зеленского в формате необъявленного тура представляется отчаянной попыткой добыть материально-техническую поддержку. Он требует ввести дополнительные экономические санкции против Москвы, не смотря на то, что раннее введенные экономические меры полностью провалились.

"Санкции в лучшем случае бесполезны, а в худшем — и вовсе вредны", — пишет в комментариях под статьей читатель Manoftheworld. Он приводит в пример книгу Николаса Малдера "Экономическое оружие", в которой приводится множество примеров, когда санкции не останавливали, а наоборот — приводили к войнам. "Как и пытки, санкции попросту не работают. Но мифы стойко держатся, и идеологический Запад упрямо отрицает факты", — добавляет пользователь.

"Вспомните, как аналитики нам втирали, что боеприпасы у русских кончатся еще в прошлом марте. Похоже, у них оказался стратегический запад стиральных машин двойного назначения, который почему-то никто не учел…", — ерничает другой читатель Juster.

"Про военную победу это все бравада и досужий треп за барной стойкой. Россия — грозная ядерная держава, поэтому глупо предполагать, что против нее удастся безнаказанно вести военные кампании", — злится Tertullian, призывая к проведению переговоров.