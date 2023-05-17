Премьер Эстонии заявила, что Украина не сможет вступить в НАТО, пока продолжается конфликт
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МОСКВА, 17 мая — ПРАЙМ. Эстонский премьер-министр Кая Каллас в беседе с изданием Financial Times сообщила, что Украине не удастся стать членом Североатлантического альянса (НАТО) до того, пока не закончится конфликт.
При этом политик отметила, что заявку Киева на вступление в блок нельзя игнорировать.
"Украина не может вступить в НАТО, когда продолжается война. Но мы не можем игнорировать заявку", — считает Каллас.
Представитель Эстонии также считает, что украинским властям необходимо выделять больше боеприпасов дальнего радиуса действия и при этом добавила, что Киев не хочет атаковать территорию России.
"Они не хотят атаковать Россию. Но, чтобы защищаться, им нужно оружие, которое действует дальше", — считает она.
Президент Украины Владимир Зеленский ранее говорил о том, что стране не удастся вступить в НАТО до завершения конфликта. При этом он считает, что поддержку со стороны альянса в виде приглашения нужна уже сейчас.
https://1prime.ru/world/20230517/840614664.html
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