МОСКВА, 17 мая — ПРАЙМ. Представители США предупредили президента ОАЭ шейха Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна о последствиях тесного сотрудничества с Россией и Китаем, пишет газета Wall Street Journal. Маск пообещал миру серьезный перелом

Это, как отметило издание, несколько испортило отношения Эр-Рияда и Вашингтона. Однако в последние месяцы шейх все чаще начал консультироваться с американскими чиновниками по поводу Москвы и Пекина, что немного изменило вектор отношений ОАЭ и США.

При этом, как отметила WSJ, Нахайян не считает, что контакты с Белым домом исключают общения с КНР и Россией.

Президент ОАЭ провел встречу с российским лидером Владимиром Путиным в 2022 году. Это был первый визит шейха в Россию в качестве главы государства.