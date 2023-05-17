МОСКВА, 17 мая — ПРАЙМ. Читатели Financial Times выразили свое недоумение из-за того, что Запад оказался "шокирован" возможным ответом России на санкции против нее. Маск пообещал миру серьезный перелом

Газета отметила, что конфликт Москвы и западных государств вышел на новый уровень. Если раньше со стороны Европы главным последствием санкций был дефицит энергоносителей, то сейчас, после череды судебных решений в Европе о заморозке российских активов, Россия приступила к созданию правовой базы для временной национализации иностранных активов на своей территории. В итоге на кон поставлены многолетние и трудоемкие проекты стоимостью в миллиарды долларов.

По мнению пользователей сайта британской газеты, от России стоило ожидать действий по защите своих интересов.

"Да вы шутите! Запад захапал российские валютные резервы и активы (причем и государственные, и частные) — а Россия "обостряет ситуацию" с национализацией? Ну просто неслыханная дерзость!" — высказался Review21.

Читатель Frank123 призвал помнить, что США нарушили обещание не расширять блок НАТО на восток и не угрожать тем самым России.

Другой пользователь обвинил Запад в попытке жить "в какой-то параллельной реальности". Вашингтон и Лондон, не первый раз захватывают российские валютные резервы и активы.

"Запад уничтожил "Северный поток" и вообще заграбастал все, что смог", — рассуждает он.

"Не ждите никакой "кончины" российской экономики — это фантастика", — призвал Unpaid Punditry.