АСТАНА, 17 мая — ПРАЙМ. Визит президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Китай должен привести к появлению у Астаны и Пекина многих новых совместных проектов в экономике, такое мнение выразил в беседе с РИА Новости директор Казахстанского института стратегических исследований Еркин Тукумов. ООН повысила прогноз роста экономики КНР в 2023 году

В среду Токаев прибыл в Китай с государственным визитом, в тот же день прошли его переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. По итогам переговоров стороны подписали 23 совместных документа, в том числе межправительственное соглашение о взаимном освобождении от визовых требований.

"Я думаю, что этот визит, тем более государственный… очевидно, будет особенным с точки зрения понимания развития наших стратегических отношений по инвестициям и торговле", — сказал Тукумов.

Собеседник агентства подчеркнул, что сотрудничество с Китаем для Казахстана особенно актуально в свете необходимости диверсификации экономики. "Китай — одна из ключевых стран в реализации этой задачи. Это на сегодня самый большой рынок в мире. За доступ к китайскому рынку идет огромнейшая конкуренция, учитывая наше соседство, мы должны полностью воспользоваться этим шансом. Это касается и привлечения китайских инвестиций к нам, и развития транзита", — подчеркнул глава института.

Тукумов также выразил мнение, что заключенное странами соглашение о безвизовых поездках является хорошим шансом превратить географическое расположение Казахстана в преимущество. "Из 200 миллионов китайских туристов, которые ежегодно посещают страны мира, к нам приезжает совсем небольшой процент. А туристическая отрасль всегда дает мультипликативный эффект, она может посодействовать и развитию инфраструктуры, и пищевой промышленности, и заключению соглашения с другими странами по единому туристическому кольцу "Туркестан — Ташкент — Самарканд — Алматы", — считает Тукумов.

По его мнению, государственный визит позволяет решать многие стратегические задачи. "Я думаю, что по итогам визита мы получим очень много совместных проектов в экономике, инвестициях", — заключил он.

Ранее пресс-служба президента Казахстана сообщала, что в четверг Токаев встретится с руководителями крупных китайских компаний и проведет ряд мероприятий в рамках программы государственного визита, а также примет участие в церемонии запуска строительства логистического центра Казахстана в сухом порту города Сианя. В пятницу глава Казахстана будет участвовать в саммите "Центральная Азия – Китай" и в торжественном открытии генерального консульства республики в Сиане.