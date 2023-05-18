МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ. Двухдневный форум предпринимателей России и Кубы, приуроченный к заседанию двустороннего делового комитета, начал работу в Гаване, сообщили в российском посольстве. В Казани открывается экономический форум "Россия - исламский мир"

"Форум дает российским и кубинским бизнесменам возможность обсудить пути сближения деловых кругов обеих стран в вопросах, представляющих взаимный интерес, таких как логистика, транспорт, сельскохозяйственное сотрудничество, инновации, цифровая трансформация, строительство и туризм", — говорится в сообщении в телеграм-канале посольства РФ в Гаване.

В церемонии открытия форума приняли участие вице-премьер, министр внешней торговли и иностранных инвестиций Республики Куба Рикардо Кабрисас, посол России на Кубе Виктор Коронелли, председатель делового совета Россия-Куба Борис Титов, президент Кубинской торговой палаты Антонио Луис Каррикарте Корона, генеральный директор компании Energoimport Рафаэль Эрнесто Лаге Перес и торговый представитель России на Кубе Сергей Балдин.

Мероприятие приурочено к XI сессии делового комитета Россия-Куба, в который входят более 150 российских и кубинских компаний, и проходит в дни заседания межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству. Оно завершится в четверг подписанием плана работы двустороннего комитета на 2023-2024 годы.