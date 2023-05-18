МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ. Япония в апреле 2023 года сократила импорт товаров из России на 61,9% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее, но экспорт товаров в Россию вырос на 42,5%, свидетельствуют статистические данные, обнародованные министерством финансов страны. Банкам США, Европы и Японии предсказали крах на фоне "ужасной" рецессии

В частности, экспорт Японии в Россию в январе этого года составил составил 33,83 миллиарда иен (246,17 миллиона долларов).

Импорт в подотчетный период составил 71,9 миллиарда иен (523,12 миллиона долларов).

При этом сообщается, что в апреле 2023 года Япония сократила по сравнению с аналогичным периодом годом ранее импорт из России сжиженного природного газа (СПГ) на 10,6%.

За отчетный период импорт угля упал на 80,8% % по сравнению с показателем 2022 года. Упал импорт и цветных металлов — на 79,5%.

Вместе с тем Япония в апреле 2023 года нарастила импорт в Россию медицинских изделий на 300% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее.

Импорт изделий из стали и железа в апреле текущего года упал на 35,8% в годовом значении, а изделий из цветных металлов — на 68,1%.

В то же время за отчетный период экспорт в Россию медицинских изделий вырос на 23,8%.

Экспорт пластика вырос на 47,9%, а экспорт изделий из стали и железа в апреле текущего года упал на 97,9% по сравнению с показателем 2022 года.

Импорт зерновых из России вырос на 554,8% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее.

Импорт рыбы и рыбной продукции за отчетный период просел на 31,4% по сравнению с апрелем 2022 года. Импорт мяса и мясной продукции не осуществлялся.

Также упал импорт овощей — в апреле 2023 года Япония импортировала на 75,1% меньше аналогичного месяца годом ранее.