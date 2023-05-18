МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ. США намеренно забывают о "пакетном" характере черноморской зерновой инициативы и переворачивают с ног на голову данные по географии поставок, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов. Белый дом прокомментировал продление "зерновой сделки"

"В Вашингтоне намеренно забывают о "пакетном" характере "стамбульских договоренностей". О заложенных в меморандум Россия-ООН конкретных требованиях, которые не выполняются", — сообщил он.

Антонов добавил, что заявления представителей американской администрации с критикой в адрес России являются возмутительными.

"Более того, американцы опять переворачивают с ног на голову данные по географии поставок. Утверждение, что украинское зерно идет в нуждающиеся государства — это, мягко говоря, неправда", — отметил он, подчеркнув, что из 30 млн тонн грузов по-настоящему голодающим ушло лишь 2,5% в то время, российская продукция "на многие месяцы задерживается в западных гаванях, даже если речь — о безвозмездных гуманитарных рейсах".

Россия продлила черноморскую зерновую инициативу на 60 дней. Постпред РФ при ООН Василий Небензя ранее в своем письме замгенсека по гуманитарным вопросам Мартину Гриффитсу указывал, что в контексте "продуктовой сделки" должны быть решены следующие проблемы: подключение к системе SWIFT Россельхозбанка, возобновление поставок в Россию сельхозтехники, снятие ограничений на страхование и доступ в порты для российских грузовых кораблей, возобновление работы аммиачного трубопровода "Тольятти-Одесса", разблокировка счетов и финансовой деятельности российских компаний по производству удобрений.

Черноморская зерновая инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. Президент РФ Владимир Путин в сентябре указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки.