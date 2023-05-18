МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ. Мировая экономика столкнется с новым кризисом, который окажется хуже событий 2008 года, когда в США разразился финансовый кризис на фоне краха рынка ипотечных ценных бумаг, заявил в интервью РИА Новости известный американский инвестор Джим Роджерс. Запад лишился российского товара, который в кризис важнее всего

"В этот раз будет хуже, чем в 2008 году, потому что долги сильно-сильно выше", — сказал он.

Инвестор отметил, что в прошлый раз проблемы в экономике случились из-за долга, который сейчас "очень-очень вырос".

"Не только в США, везде. Даже у Китая есть долги. А Япония, о боже мой. Вы не поверите, насколько выросли долги во многих странах", — добавил Роджерс.

В то же время, по словам эксперта, власти намерены винить в рецессии другие государств.

"В Вашингтоне вам никогда не скажут: "Ой, мы допустили ошибку, мы уходим отставку". Нет, они скажут: "Это все иностранцы, это все иностранцы", — добавил он.

По мнению инвестора, крупным банковским вкладчикам в США в текущей ситуации следует быть осторожными.

"Если вы крупный вкладчик – неважно американский или иностранный вкладчик в Америке – вам нужно присмотреться к вашему банку и убедиться, что он надежный", — посоветовал он.

Кроме того, Роджерс отметил, что стоит задуматься над открытием вклада в банке за пределами США, "потому что многие банки за пределами США надежны".