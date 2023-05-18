МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе казахско-китайского инвестиционного круглого стола в Сиане назвал перспективным сотрудничество с китайской стороной в сфере добычи и переработки редких и редкоземельных металлов. Казахстан ратифицировал договор об обмене кредитными историями в ЕАЭС

В среду Токаев прибыл в Китай с государственным визитом, в тот же день прошли его переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. По итогам переговоров стороны подписали 23 совместных документа, в том числе межправительственное соглашение о взаимном освобождении от визовых требований.

Как сообщила пресс-служба президента, Токаев отметил, что в мире неуклонно растет спрос на редкие и редкоземельные металлы, большие запасы которых имеются в Казахстане, поэтому республика "заинтересована в трансферте технологий по их добыче и переработке".

"Учитывая, что Китай является крупнейшим производителем электромобилей, перспективной видится кооперация в сфере добычи лития", — добавил он.

Глава Казахстана также приветствовал углубление сотрудничества двух стран в сфере автомобилестроения.

"За последние годы в Казахстане значительно выросла популярность китайских автомобилей. Такие бренды, как Cherry, Jac, Exeed и Haval, уже входят в топ самых продаваемых машин. Наше сотрудничество в этой сфере выходит на качественно новый уровень. В Казахстане запускается мелкоузловая сборка китайских автомобилей. Сегодня компаниями двух стран будут подписаны соответствующие документы", – сообщил президент.