"Через 308 дней еда будет бесплатной": поляки высмеяли миф о "рае" в стране
NN Poland: поляки высмеяли пропаганду на общественном телевидении Польши
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МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ. Пропагандистская машина Польши дала сбой: население перестало верить тому, что показывают по ТВ, пишет издание INN Poland.
Издание привело в пример ситуацию с новостным сюжетом на телеканале TVP: по мнению его авторов, колбаса в Польше дешевеет, а экономика страны растет. Зрители телеканала оставили резкие комментарии к этому выпуску.
Реальность жизни поляков не имеет ничего общего с тем, что показывают по местному телевидению, добавляется в публикации.
"Польша — это просто рай на земле. Такое впечатление могли получить зрители вчерашних "Известий" телеканала TVP", — пишет обозреватель.
"Я смотрю "Известия", потому что не могу позволить себе наркотики", — комментирует "счастливый выпуск" зритель телеканала.
Другие пользователи отметили, что в выпуск просто не включили те факты и прогнозы по экономике восточноевропейской страны, которые неудобны для правительства.
"Если эта тенденция сохранится, то через 308 дней еда будет бесплатной. Спасибо партии", — пошутил еще один из читателей.
https://1prime.ru/world/20230518/840626432.html
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