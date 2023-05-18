МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ. Пропагандистская машина Польши дала сбой: население перестало верить тому, что показывают по ТВ, пишет издание INN Poland. Грузовикам из Польши хотят запретить проезд по территории России

Издание привело в пример ситуацию с новостным сюжетом на телеканале TVP: по мнению его авторов, колбаса в Польше дешевеет, а экономика страны растет. Зрители телеканала оставили резкие комментарии к этому выпуску.

Реальность жизни поляков не имеет ничего общего с тем, что показывают по местному телевидению, добавляется в публикации.

"Польша — это просто рай на земле. Такое впечатление могли получить зрители вчерашних "Известий" телеканала TVP", — пишет обозреватель.

"Я смотрю "Известия", потому что не могу позволить себе наркотики", — комментирует "счастливый выпуск" зритель телеканала.

Другие пользователи отметили, что в выпуск просто не включили те факты и прогнозы по экономике восточноевропейской страны, которые неудобны для правительства.

"Если эта тенденция сохранится, то через 308 дней еда будет бесплатной. Спасибо партии", — пошутил еще один из читателей.