МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ. Следующие пять месяцев политиками в Белом доме расцениваются как решающие для исхода конфликта на Украине, таким образом у Киева остался последний реальный шанс изменить ситуацию на местах в свою пользу, пишет Financial Times со ссылкой на источники. "Через 308 дней еда будет бесплатной": поляки высмеяли миф о "рае" в стране

"Союзники, которые поддерживают регулярные контакты с США по вопросу Украины, говорят, что Вашингтон считает следующие пять месяцев решающими для исхода конфликта и последним реальным шансом для Киева изменить ситуацию на местах", — отметило издание.

По мнению поддерживающих Украину стран, уровень военной помощи режиму Зеленского вот-вот достигнет максимума. Предварительно обещанных пакетов помощи хватит, чтобы Киев был обеспечен необходимым в ближайшие пять месяцев, а по мнению одного из чиновников — на один-два года.

Ряд чиновников в Вашингтоне оценивает дальнейшие события как благоприятные к переговорам.

"Посыл (Киеву) состоит в том, что это лучшее, что вы получите. У бюджета США больше нет гибкости для того, чтобы продолжать выписывать чеки, а европейские оружейные заводы работают на полную мощность", — цитирует издание одного из источников в Брюсселе.

На условиях анонимности и в ЕС, и в США политики подтвердили оценку администрации американского президента Джо Байдена: Киев в 2023 году вряд ли достигнет всех своих политических целей на поле боя.

Один из чиновников спрогнозировал, что в сентябре, если Украина не достигнет успехов, международное давление с призывом начать переговоры будет огромным. Западу придется на это пойти, добавил он.

По мнению нескольких собеседников, площадками для переговоров в сентябре могут стать Генеральная ассамблея ООН и саммит стран "большой двадцатки" (G20).