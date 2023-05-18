МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ. Читатели французского журнала Le Figaro раскритиковали решение властей Франции передать украинскому режиму легкие танки AMX-10RC. "Через 308 дней еда будет бесплатной": поляки высмеяли миф о "рае" в стране

По мнению комментаторов, Париж такими действиями поддерживает Киев только словесно, ведь "эти машины давно устарели и никуда не годятся".

Один из читателей портала напомнил, что упомянутые танки AMX10RC были военным хитом более 50 лет назад, в далеком 1970-м году.

"Зеленский даже не соображает, что ему втюхивают бронированных пенсионеров. Они неплохо послужили в африканских военных переворотах, но никто уже и не помнит, когда именно, так давно это было", — ерничает он.

Другой комментатор заметил, что при передаче помощи на якобы круглую сумму никто не думает о солдатах, которые "во всем этом губят свои жизни".

В дискуссии также отмечается, что оплачивает такие поставки оружия для Украины не только французы, а весь западный мир.

Еще один юзер считает, что страны западного блока проводят негласные соревнования в том, "кто обучит больше украинских солдат".

"Это может плохо для них закончиться. Ведь это настоящая гонка вооружений — кто даст технику поопаснее", — заключил он.

"Украина обходится французским налогоплательщикам в 5 миллионов евро в день", — злится другой.

На это в обсуждении ему ответили с сожалением, что это происходит в то же самое время, как Франция занимает на внешних финансовых рынках в среднем 700 миллионов долларов в сутки.