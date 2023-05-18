ВАШИНГТОН, 18 мая — ПРАЙМ. Скандально известная член палаты представителей США Марджори Тейлор Грин заявила, что собирается в четверг внести на рассмотрение законопроект о вынесении импичмента президенту Байдену за нарушение им конституционных обязанностей по поддержанию охраны границ, назвав его "прямой угрозой" нацбезопасности страны. В МИД России сообщили о продлении зерновой сделки

"С наибольшей серьезностью я объявляю о моем намерении сегодня внести на рассмотрение статьи импичмента главе этого исполнительного органа "Америка на последнем месте" ("America Last"), который работает с 20 января 2021 года над систематическим разрушением этой страны, президента США Джо Байдена", — заявила Грин на пресс-конференции.

По ее мнению, глава государства "сознательно подвергает угрозе" национальную безопасность США, не обеспечивая должным образом соблюдение норм иммиграционного законодательства и защиту границы с Мексикой. Грин отметила, что результатом такой политики стало то, что власти позволили примерно шести миллионам мигрантов из 170 стран "вторгнуться" на американскую территорию.

"Байден явно нарушил свой конституционный долг, и он является прямой угрозой для нашей нацбезопасности", — полагает конгрессвумен.

Планы добиться вынесения импичмента Байдену пополнили череду обвинений, которые Грин на текущей неделе выдвинула в отношении генпрокурора США Меррика Гарланда, главы ФБР Кристофера Рэя, а также прокурора столичного округа Колумбия Мэттью Грейвса, обвинив их в отсутствии профессионализма и якобы отказе расследовать совершенные преступления.