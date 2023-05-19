МОСКВА, 19 мая — ПРАЙМ. США и Тайвань договорились о расширении торговли в рамках раскритикованной ранее Китаем инициативы, сообщает офис американского торгового представителя. Дефицит внешней торговли Испании сократился в январе — апреле

Как говорится в сообщении, Вашингтон и Тайбэй заключили первое соглашение в рамках "Тайваньской инициативы", которое охватывает области таможенного администрирования и другие, что позволит американским предприятиям "поставлять больше продукции тайваньским клиентам". "Договоренность последовала менее чем через год после запуска "торговой инициативы", — говорится в сообщении.

"После подписания это соглашение углубит торговое партнерство между США и Тайванем, будет способствовать инновациям и инклюзивному экономическому росту для работников и предприятий", — говорится в сообщении.

Процесс переговоров о заключении соглашения критиковали ранее в Китае. Пекин требовал от Вашингтона прекратить любые официальные контакты с Тайбэем, в том числе по поводу официальных торгово-экономических соглашений. Китай обещал принять "решительные меры" для защиты своего суверенитета.