МОСКВА, 19 мая — ПРАЙМ. Россия и Куба по итогам межправкомиссии подписали ряд соглашений, направленных на укрепление сотрудничества двух государств, передает корреспондент РИА Новости. В Гаване открылся российско-кубинский деловой форум

Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко и заместитель премьер-министра, министр внешней торговли и иностранных инвестиций Республики Куба Рикардо Кабрисас провели в Гаване 20-е заседание межправительственной Российско-Кубинской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству.

По итогам межправкомиссии Россия и Куба подписали ряд соглашений, реализация которых позволит укрепить всестороннее взаимодействие двух стран, сказал Чернышенко.

В числе подписанных документов — меморандум о сотрудничестве в области строительства между министерством строительства Республики Куба и министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации. Документ определяет приоритетные направления развития двустороннего взаимодействия в строительном секторе: модернизацию заводов и предприятий по производству строительных материалов на Кубе, организацию поставок строительных материалов и оборудования на Кубу, подготовку кадров для строительной отрасли.

Также подписано соглашение между Федеральной таможенной службой и министерством внешней торговли и иностранных инвестиций Кубы о сотрудничестве в рамках единой системы тарифных преференций Евразийского экономического союза. Это позволит упростить процедуру предоставления режима преференций для кубинских товаров.

Подписанный меморандум в сфере энергетики между министерствами энергетики создает благоприятные условия по повышению нефтеотдачи на месторождении "Бока де Харуко" и других нефтяных проектов, которые будут способствовать укреплению энергетической безопасности Кубы.

Меморандум о сотрудничестве в области карантина растений позволит регламентировать взаимные поставки сельхозпродукции растительного происхождения. Также был подписан план мероприятий о сотрудничестве в сфере спорта до 2025 года.