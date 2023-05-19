МОСКВА, 19 мая — ПРАЙМ. Премьер Британии Риши Сунак объявил об эмбарго на ввоз в страну алмазов, меди, алюминия и никеля из России, сообщает телеканал Sky News. В США раскрыли состав нового пакета санкций против России

Санкции также предусматривают замораживание экспортного рынка алмазов на сумму 4 миллиарда долларов.

Как сообщается, Британия также вводит санкции еще против 86 физических лиц и компаний, связанных с военно-промышленным комплексом РФ.

Сунак находится в Японии на встрече G7.

Как пишет газета Guardian, учитывая "карательные тарифы" в размере 35% на алмазы и металлы из России, которые Британия ввела в 2022 году, прямой запрет на их импорт может оказаться в значительной степени символическим.