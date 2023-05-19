МОСКВА, 19 мая — ПРАЙМ. Главы минторгов США и КНР встретятся на следующей неделе в Вашингтоне, сообщили в посольстве Китая. Вышли данные о товарообороте Китая с Россией и США

"Министр торговли Китая посетит США на следующей неделе. Он встретится с главой министерства торговли США и торговым представителем США", — сообщили РИА Новости в дипмиссии КНР в Вашингтоне.

Как отметили в посольстве, у высокопоставленных чиновников будет возможность обсудить взаимные обеспокоенности в контексте экономики и торговли.