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Министры торговли США и Китая встретятся в Вашингтоне
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Главы минторгов США и КНР встретятся на следующей неделе в Вашингтоне, сообщили в посольстве Китая. "Министр торговли Китая посетит США на следующей неделе. Он встретится с главой... ПРАЙМ, 19.05.2023
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 19 мая — ПРАЙМ. Главы минторгов США и КНР встретятся на следующей неделе в Вашингтоне, сообщили в посольстве Китая.
"Министр торговли Китая посетит США на следующей неделе. Он встретится с главой министерства торговли США и торговым представителем США", — сообщили РИА Новости в дипмиссии КНР в Вашингтоне.
Как отметили в посольстве, у высокопоставленных чиновников будет возможность обсудить взаимные обеспокоенности в контексте экономики и торговли.