МОСКВА, 19 мая — ПРАЙМ. Будущее немецкой экономики не представляется радужным, пишет Frankfurter Allgemeine Zeitung, ссылаясь на отчет МВФ. Шольц: Германия ищет прагматичные меры против обхода антироссийских санкций

Согласно прогнозам экспертов валютного фонда, в 2023 году немецкая экономика погрузится в рецессию. На 2024-2026 годы предсказывается рост ВВП в пределах 1-2%, но в долговременной перспективе, по расчетам МВФ, этот показатель снова опустится ниже 1%.

Как отмечается в отчете, на сегодняшний день многие предприятия Германии страдают от повышения цен на энергию, и со временем ситуация должна усугубиться из-за стареющего населения, отсутствия прироста объемов производства и дефицита кадров.



"Нестабильность высокая", — констатирует МВФ и прогнозирует, что к концу 2023 года темп роста стоимости товаров и услуг составит около 4,5%. А базовая инфляция, при расчете которой не учитываются наиболее подверженные колебаниям цен энергия и продукты питания, будет снижаться еще медленнее.



При этом МФВ рекомендует властям Германии проводить консервативную финансовую политику, чтобы не разгонять инфляцию, а кроме того, принять меры по демпингу цен на энергию для малообеспеченных слоев населения.

В то же время эксперты фонда отметили, что до сих пор Германия в целом хорошо справлялась с энергетическим кризисом благодаря принятию "правильных политических решений" и теплой зиме.