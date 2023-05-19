Министр Азизи объяснил, как активизировать сотрудничество Кабула и Москвы
Министр Азизи: для развития сотрудничества Кабула и Москвы нужны исключения из санкций США
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МОСКВА, 19 мая — ПРАЙМ. Экономическому сотрудничеству Москвы и Кабула мешают санкции США, в интересах народа Афганистана нужны исключения из ограничительных мер, заявил РИА Новости афганский министр промышленности и торговли Нуриддин Азизи.
"Существует ряд проблем ограничений, точнее санкций — в отношении России со стороны США и ряда других стран, а также ограничения в отношении Афганистана в том, что касается перевода денег", — сказал он в кулуарах саммита "Россия — Исламский мир".
По его словам, поскольку народ Афганистана находится в тяжелом положении, должны быть сделаны исключения, которые позволят наладить сотрудничество между Россией и Афганистаном.
Международный экономический форум "Россия — Исламский мир: KazanForum" проводится в столице Татарстана с 2009 года и является площадкой для укрепления торгово-экономических, научно-технических, социальных и культурных связей России и стран Организации исламского сотрудничества. Указом президента РФ с нынешнего года форум получил федеральный статус.
Агентство РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
https://1prime.ru/world/20230519/840633791.html
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