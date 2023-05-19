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Глава Евросовета заявил о планах ограничить торговлю российскими алмазами
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Евросоюз планирует ограничить торговлю российскими алмазами, заявил глава Евросовета Шарль Мишель. "Мы ограничим торговлю российскими алмазами… Российские алмазы не вечны", —... ПРАЙМ, 19.05.2023
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 19 мая — ПРАЙМ. Евросоюз планирует ограничить торговлю российскими алмазами, заявил глава Евросовета Шарль Мишель.
"Мы ограничим торговлю российскими алмазами… Российские алмазы не вечны", — цитирует агентство Франс Пресс Мишеля, который выступал на пресс-конференции в японской Хиросиме, где проходит саммит G7.
Ранее об эмбарго в отношении российских алмазов объявил британский премьер-министр Риши Сунак.