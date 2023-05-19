МОСКВА, 19 мая — ПРАЙМ. Евросоюз планирует ограничить торговлю российскими алмазами, заявил глава Евросовета Шарль Мишель. Британия вводит эмбарго на ввоз алмазов, меди, алюминия и никеля из России

"Мы ограничим торговлю российскими алмазами… Российские алмазы не вечны", — цитирует агентство Франс Пресс Мишеля, который выступал на пресс-конференции в японской Хиросиме, где проходит саммит G7.

Ранее об эмбарго в отношении российских алмазов объявил британский премьер-министр Риши Сунак.