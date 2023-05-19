МОСКВА, 19 мая — ПРАЙМ. Власти России намерены обсудить с Китаем и Казахстаном синхронизацию строительства выходов автомагистрали М-12 к международным границам страны с дорожными планами соседей РФ, сообщил РИА Новости в кулуарах международного экономического форума "Россия — исламский мир: KazanForum" вице-премьер России Марат Хуснуллин. Для развития коридора "Север-Юг" создается международный консорциум

По его словам, речь идет как о сроках строительства, так и о количестве полос на трассе.

"Если мы построим до границы дорогу в четыре полосы, а у казахов будет две, то пропускная способность трассы будет на две. Сегодня мы уже договорились с туркменами, у них будет выход на казахскую сторону с расширением до четырех полос. А мы в свою очередь планируем обход Астрахани и выход от Астрахани на границу с Казахстаном также в четыре полосы", — сказал он.