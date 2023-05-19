МОСКВА, 19 мая — ПРАЙМ. Доля китайского юаня в международных торговых расчетах через межбанковскую систему SWIFT по итогам апреля достигла исторического максимума в 4,72%, свидетельствуют данные системы, которые проанализировало РИА Новости. Аналитик назвал возможную альтернативу SWIFT в продуктовой сделке

Главной торговой валютой в апреле оставался доллар с долей в 83,95%. При этом "американец" находится вблизи многолетних минимумов: доля ниже 84% фиксировалась лишь дважды до этого — в марте 2023 года на уровне 83,71% и в декабре 2017 года в 83,52%.

На втором месте расположился евро, чья доля в середине весны немного выросла — до 6,54% с 6,41% в марте. Тройку лидеров замыкает юань, чья доля за месяц выросла на 0,22 процентного пункта. Доля японской иены, наоборот, упала — на 0,35 процентного пункта, до 1,41%.

Остальные валюты занимают в международных торговых расчетов менее 1%, в топ-10 также входят тайский бат, саудовский риал, индонезийская рупия, дирхам ОАЭ, вьетнамский донг и фунт стерлингов.

Россия в апреле оставалась четвертой экономикой в мире по объему офшорных платежей в юанях через SWIFT: по итогам месяца на российскую экономику приходилось 2,83% всех платежей в юанях за пределами Китая. В топ-5 также вошли Гонконг (73,23%), Великобритания (4,9%), Сингапур (3,84%) и США (2,46%).

Несколько лет назад SWIFT была основной системой для обработки платежей — через нее проходили почти все банковские транзакции в мире. Однако в 2014 году, когда западные страны впервые пригрозили отключить Россию от системы, стали создаваться альтернативы. В России это Система передачи финансовых сообщений, в Китае — Система трансграничных межбанковских платежей. Есть собственная система для переводов и в Индии.