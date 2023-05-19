МОСКВА, 19 мая — МОСКВА. Новый пакет санкций против России со стороны западных стран, которые сейчас обсуждают на саммите "Большой семерки" в Хиросиме, снова не достигнет целей, пришли к выводу пользователи портала немецкого издания Die Welt. Финны пожаловались на резкое падение уровня жизни

Пользователи сайта обратили внимание на то, что антироссийские меры вредят странам Европы и разрушают экономику региона. На руку это только Белому дому.

"Я убежден, что когда дым от этих санкций рассеется, победителем станут другие: США. А остальные заплатят", — рассуждает читатель с ником A.M.

В дискуссии также отметили, что страны Евросоюза все больше зависят от Америки.

"ЕС стал форпостом американской администрации для Европы", — добавил другой юзер.

Klaus G полагает, что новые санкции в очередной раз ударят по экономике европейских стран.

"Новые санкции против России. Конечно, негативные последствия разгребать будут граждане (Европы. — Прим. Ред.)", — заметил Neunauge.

Ранее Bloomberg сообщил, что представители стран G7 на саммите в Хиросиме решили не вводить против Москвы новых санкций, а сосредоточиться на "качественном" исполнении предыдущих экономических мер. Ранее политики обсуждали возможность введения полного запрета на экспорт в Россию. Но вместо этого было принято решение пополнить список попадающих под санкции товаров.