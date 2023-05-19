МОСКВА, 19 мая — ПРАЙМ. Пользователи Twitter остро раскритиковали реплику руководителя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о ее видении уровня и способов поддержки режима президента Украины Владимира Зеленского странами Запада. Эрдоган оценил возможность введения антироссийских санкций

На саммите G7 в Хиросиме она заявила, что у Москвы и Киева не может и не должно быть равных позиций в случае проведения мирных переговоров.

Политик у себя на странице перечислила возможные пункты помощи Европы Украине "настолько долго, насколько понадобится". Среди таких вариантов помощи на представители "большой семерки" обсуждали обеспечение украинского режима военной помощью, обеспечением экономической устойчивости Киева, а также новое ужесточение антироссийских санкций.

По мнению комментаторов, глава ЕК своим заявлением только продолжает разжигать конфликт. Фон дер Ляйен совершенно не желает заниматься реальной дипломатией, считают они.

"Не поддерживать мир", — ерничает читатель FmrDrGMoyo в комментариях под постом политика.

Другой комментатор предложил в качестве помощи предложил сократить административные расходы Евросоюза.

"Сильно сказано. Хотя лучше сказать "настолько долго, насколько Америка поддерживает". Бьюсь об заклад, если Байден и демократы проиграют выборы в США, Евросоюз быстро "откорректирует" свою позицию на следующий же день", — рассуждает Cristakul.

"Единственное "единство", которое у вас есть — это союз с Вашингтоном, пока ваши граждане страдают от последствий санкций", — возмутилась еще одна участница дискуссии.