МОСКВА, 19 мая — ПРАЙМ. Присутствующие на саммите в Хиросиме политики стран G7 "совсем стыд потеряли", если разрешили президенту Украины Владимиру Зеленскому приехать в Японию, считают читатели британского издания Daily Mail. "Разгребать нам": немцев взбесило новое решение Запада по России

По мнению комментаторов, украинский президент мог бы приехать в Японию исключительно для того, чтобы "лично получить приказы от американских кукловодов".

Как анонсировалось раньше, Зеленский собирался лично прибыть в Хиросиму на саммит стран "Большой семерки", однако позднее стало известно, что он примет участие в сессии в онлайн-режиме.

Читатель Muhi не видит смысла в таких политических встречах, кроме как очередное разжигание военной истерии.

"Зачем Зеленскому прекращать паразитировать и клянчить, если можно делать это и дальше?", — спрашивает Empara.

В свою очередь DanDanMo отметил, что очередная просьба Зеленского о новом транше — не секрет.

"Дайте угадаю: ему снова нужны деньги?" — пошутил он.

По мнению Redheels, "члены "Большой семерки" совсем стыд потеряли". Они инициировали визит в пострадавший от американского ядерного оружия — Хиросиму — Зеленского.

"Вы позируете перед камерами, возлагая венки у памятников жертвам, и при этом продолжаете снабжать марионетку Зеленского все более мощным оружием", — добавил комментатор.

"Зеленскому нужно приехать в Японию лично, чтобы его кукловоды — американские демократы — могли лично отдать ему приказы и напомнить о необходимости соблюдать осторожность, воруя "пожертвованные" миллиарды долларов, принадлежащие американским налогоплательщикам", — заметил Retroview.

""Примадонна" готовится выпрашивать новую порцию денег", — шутит другой пользователь.

"Зеленский уже надоел", — вздохнул Johnny 55.

"Он превратился в головную боль для всего мира", — резюмировал Jksl s.