ВАШИНГТОН, 21 мая — ПРАЙМ. Спикер палаты представителей США Кевин Маккарти заявил, что в понедельник встретится с президентом страны Джо Байденом для переговоров о повышении потолка госдолга, сообщает агентство Блумберг. Генсек ООН назвал распределение средств МВФ между странами неправильным

Маккарти заявил журналистам, что "продуктивно" поговорил с Байденом, который ранее обещал позвонить спикеру с борта президентского самолета по пути в Вашингтон с саммита "семерки", завершившегося в Японии.

Как сообщает агентство, Маккарти объявил о планах встретится с Байденом в понедельник.

Белый дом позднее подтвердил, что Байден встретится с Маккарти в понедельник. "Президент и спикер встретятся завтра", — говорится в распространенном сообщении Белого дома.

Как отмечается в сообщении, представители Байдена и Маккарти после состоявшегося телефонного разговора президента и спикера продолжат обсуждение проблемы госдолга

Белый дом и республиканцы, контролирующие палату представителей в конгрессе, продолжают переговоры о повышении потолка государственного долга. Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что команда спикера палаты представителей выдвинула ряд предложений, "отбросивших назад" переговоры с администрацией по проблеме госдолга страны. Сам Байден заявил, что ряд выдвинутых республиканцами предложений являются "попросту неприемлемыми", и добавил, что не может гарантировать, что дефолта не случится.

Министерство финансов в письмах конгрессу предупреждает, что уже 1 июня США будут, вероятно, не в состоянии в полном объеме обслуживать обязательства, если законодатели к этому времени не санкционируют расширения лимитов заимствований. Нынешний потолок американского госдолга составляет 31,4 триллиона долларов. Он был достигнут еще в январе, когда правительство во избежание дефолта задействовало "экстраординарные меры" — приостановку отчислений в социальные фонды для бюджетников. Обычно лимиты заимствований конгресс увеличивает чуть ли не автоматически, но в этот раз республиканская оппозиция, контролирующая палату представителей, потребовала взамен сократить бюджетные расходы на несколько триллионов долларов. Законопроект республиканцев был утвержден палатой представителей, но не имеет шансов в демократическом сенате и у президента Байдена, который дал понять, что наложит вето на документ, если до этого дойдет дело.