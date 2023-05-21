СТАМБУЛ, 21 мая — ПРАЙМ. Турецкие власти не намерены полностью запрещать продажу жилья иностранцам на фоне колоссального роста цен на недвижимость, но ряд мер будет принят после выборов, заявил в воскресенье глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу. Байден считает, что США могут избежать наступления дефолта

Кандидат в президенты Турции от оппозиции Кемаль Кылычдароглу в своей предвыборной кампании призывал запретить продажу квартир иностранцам до стабилизации ситуации на рынке. Второй тур президентских выборов назначен на 28 мая.

"Эту проблему запретами не решить, как уже говорил президент, мы примем ряд корректив", — заявил министр в интервью телеканалу Habertürk.

По его словам, необходимо увеличить предложение на рынке недвижимости, обеспечить социальным жильем нуждающихся, также он напомнил о действующем правиле, когда в случае превышения доли мигрантов в 30% от населения района в нем невозможно получить вид на жительство. "Это не дискриминация, а принятая во всем мире практика. Мы обязаны учитывать демографическую ситуацию. Для борьбы с увеличением цен необходимо ужесточать закон, а не запрещать полностью продажу жилья иностранцам… Мы решим эту проблему", — заявил министр.

Цены на жилье в Турции за год выросли почти в три раза, сообщил ранее Центробанк страны в индексе цен на недвижимость за январь 2023 года. В нем указывалось, что наибольший рост зафиксирован в Анталье и соседних с ней Бурдуре и Ыспарте — более 195%, а также в Эдирне, Текирдаге и Кыркларели — около 174%, в Измире показатель превысил 170%. В Стамбуле индекс вырос на 154%, средняя стоимость 1 квадратного метра в новой квартире в городе составляет более 28 тысяч турецких лир (более 1,5 тысячи долларов).

В ноябре на сайте change.org появилась петиция с требованием прекратить продажу и аренду недвижимости иностранцам в турецкой Анталье. Автор требует ограничить проживание иностранцев курортными отелями, петицию подписали более 20 тысяч человек.

Россияне по итогам апреля остались лидерами среди иностранцев по покупке недвижимости в Турции, приобретя более 800 объектов, сообщило ранее Бюро статистики Турции (TUIK). Всего, по данным статбюро, в минувшем апреле в Турции продано более 85 тысяч квартир. Иностранцы приобрели из этого числа 2557 объектов недвижимости, что на 60% ниже показателей апреля 2022 года. Наиболее популярны у иностранцев Анталья, Стамбул и Мерсин.