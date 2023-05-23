МИНСК, 23 мая – ПРАЙМ. Эксперты стран СНГ согласовали проект концепции поэтапного формирования общего рынка труда и регулирования миграции рабочей силы в Содружестве, сообщила пресс-служба Исполкома СНГ. Молдавский депутат предупредил власти страны о последствиях выхода из СНГ

По ее данным, 23 мая в штаб-квартире СНГ в Минске состоялось заседание экспертной группы по согласованию проектов концепции поэтапного формирования общего рынка труда и регулирования миграции рабочей силы стран СНГ и решения Экономического совета по данному вопросу. В режиме видеоконференции участие в мероприятии приняли представители Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России, Таджикистана, Узбекистана и Исполнительного комитета СНГ.

"Обсудив поступившие от государств замечания и предложения к проектам документов, участники заседания доработали и большинством голосов согласовали проект концепции. Уже в ближайшее время материалы заседания экспертной группы будут направлены на внутригосударственное согласование, после чего в установленном порядке они будут внесены на рассмотрение Экономического совета СНГ", — говорится в сообщении на сайте исполкома.

Там отмечается, что актуализация концепции поэтапного формирования общего рынка труда и регулирования миграции рабочей силы и разработка плана мероприятий по ее реализации прописаны в плане мероприятий первого этапа, рассчитанного на 2021–2025 годы, стратегии экономического развития СНГ на период до 2030 года. Проекты обновленной концепции и решения Экономического совета были одобрены в сентябре 2022 года консультативным советом по труду, занятости и социальной защите населения государств – участников СНГ, говорится в сообщении.