МОСКВА, 23 мая – ПРАЙМ. Россия заинтересована не в импорте сырья из Африки, а в создании в странах континента инфраструктурных, регуляторных и нормативных условий для развития там внутреннего потребления, заявил эксперт Центра изучения Африки НИУ ВШЭ Всеволод Свиридов. Россия списала задолженность для Африки на более чем 20 миллиардов долларов

"Поскольку Россия сама богата природными ресурсами, то она заинтересована не в импорте африканского сырья, а в создании условий — инфраструктурных, регуляторных и нормативных — для развития внутреннего потребления в странах Африки", — сказал он.

По его словам, хотя инвестиции в минеральные богатства Африки — удачное решение, страны Африки южнее Сахары располагают 10% мировых запасов нефти, 40% — золота, 80% — платины, не стоит переоценивать роль природных ресурсов в будущем процветании континента.

"Ведь согласно докладу Goldman Sachs, начиная с 2000 года на сырьевые товары приходится лишь около 30% роста ВВП", — подчеркнул Свиридов.

Во всем мире и на Африканском континенте 25 мая традиционно отмечается День Африки. Второй саммит и экономический форум Россия — Африка пройдет 26-29 июля 2023 года в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.