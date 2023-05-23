Аналитик обозначил экономические интересы России в Африке
Эксперт Свиридов: Россия заинтересована в развитии внутреннего потребления в Африке
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МОСКВА, 23 мая – ПРАЙМ. Россия заинтересована не в импорте сырья из Африки, а в создании в странах континента инфраструктурных, регуляторных и нормативных условий для развития там внутреннего потребления, заявил эксперт Центра изучения Африки НИУ ВШЭ Всеволод Свиридов.
"Поскольку Россия сама богата природными ресурсами, то она заинтересована не в импорте африканского сырья, а в создании условий — инфраструктурных, регуляторных и нормативных — для развития внутреннего потребления в странах Африки", — сказал он.
По его словам, хотя инвестиции в минеральные богатства Африки — удачное решение, страны Африки южнее Сахары располагают 10% мировых запасов нефти, 40% — золота, 80% — платины, не стоит переоценивать роль природных ресурсов в будущем процветании континента.
"Ведь согласно докладу Goldman Sachs, начиная с 2000 года на сырьевые товары приходится лишь около 30% роста ВВП", — подчеркнул Свиридов.
Во всем мире и на Африканском континенте 25 мая традиционно отмечается День Африки. Второй саммит и экономический форум Россия — Африка пройдет 26-29 июля 2023 года в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.
https://1prime.ru/world/20230523/840666492.html
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