МОСКВА, 23 мая – ПРАЙМ. Миссия Международного валютного фонда (МВФ) во вторник начала работу по первому пересмотру программы расширенного финансирования (EFF) с Украиной, сообщили в Национальном банке Украины. Власти Украины сообщили о получении нового транша финансовой помощи от ЕС

Исполнительный совет Международного валютного фонда (МВФ) 31 марта одобрил выделение Украине 15,6 миллиарда долларов в рамках кредитной программы на четыре года. Отмечается, что это самый большой кредит для Украины и первый значительный пакет финансирования от МВФ для страны, участвующей в конфликте. Впоследствии МВФ опубликовал 19 структурных пунктов (маяков), которые Украина пообещала выполнить в рамках программы сотрудничества на указанную сумму.

"Начала работу миссия Международного валютного фонда с целью проведения первого пересмотра совместной программы Механизма расширенного финансирования (Extended Fund Facility, программа EFF)", — говорится в сообщении Нацбанка Украины в телеграм-канале.

Как сообщает регулятор, во время первого пересмотра программы EFF будет обсуждаться выполнение Украиной обязательств, предусмотренных в меморандуме об экономической и финансовой политике. Речь идет о мерах в сферах налогово-бюджетной и монетарной политики, обеспечении финансовой стабильности, а также структурных реформах. Отмечается, что большинство структурных маяков, предусмотренных программой EFF, которые Украина должна была выполнить до первого просмотра, уже реализованы или находятся на финальном этапе.

По данным нацбанка, миссия будет работать в гибридном формате – офлайн и онлайн. В состав команды Украины, которая присоединится к рабочим встречам в миссии непосредственно в Вене, а также дистанционно из Киева, войдут представители Нацбанка, министерства финансов и других государственных органов.