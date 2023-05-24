Лидер европейской страны пообещал не вводить санкции против России
Вучич: Сербия не введет санкции против России, пока сможет проводить суверенную политику
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МОСКВА, 24 мая — ПРАЙМ. Сербия не намерена вводить санкции против России до того времени, пока европейская страна может вести самостоятельную политику, заявил президент республики Александр Вучич в беседе с телеканалом РТС.
"Сербия — единственная страна, которая не ввела санкции в отношении России", — напомнил сербский политик.
Балканская страна оказалась единственной, кто проводит самостоятельную и независимую политику, добавил он.
"Я никогда не клялся, но пока мы можем проводить самостоятельную, независимую и суверенную политику, мы будем это делать. Когда мы больше не сможем поступать таким образом, я сообщу об этом гражданам, но у нас получается на протяжении уже года и трех месяцев придерживаться своей позиции", — рассказал Вучич.
В глазах западных лидеров политика Белграда по отношению к санкциям как пророссийское звено в регионе, отметил президент Сербии.
https://1prime.ru/world/20230524/840667316.html
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