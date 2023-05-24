МОСКВА, 24 мая — ПРАЙМ. Сербия не намерена вводить санкции против России до того времени, пока европейская страна может вести самостоятельную политику, заявил президент республики Александр Вучич в беседе с телеканалом РТС. Сербия ответила на просьбы Запада ввести санкции против России

"Сербия — единственная страна, которая не ввела санкции в отношении России", — напомнил сербский политик.

Балканская страна оказалась единственной, кто проводит самостоятельную и независимую политику, добавил он.

"Я никогда не клялся, но пока мы можем проводить самостоятельную, независимую и суверенную политику, мы будем это делать. Когда мы больше не сможем поступать таким образом, я сообщу об этом гражданам, но у нас получается на протяжении уже года и трех месяцев придерживаться своей позиции", — рассказал Вучич.

В глазах западных лидеров политика Белграда по отношению к санкциям как пророссийское звено в регионе, отметил президент Сербии.