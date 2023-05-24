МОСКВА, 24 мая — ПРАЙМ. Миру, ориентированному на доллар как на главную валютную единицу измерения и сбережения, стоит опасаться предложения Бразилии о создании единого денежного знака стран БРИКС, пишет обозреватель французского издания AgoraVox Александр Лемуан. Лидер европейской страны пообещал не вводить санкции против России

"Использование доллара (внутри альянса БРИКС) становится нежелательным из-за ужесточения санкционной политики США в отношении двух основных стран БРИКС — России и Китая", — оценил предложение Бразилии автор статьи.

Ранее о своем желании вступить в объединение заявили представители Саудовской Аравии, Ирана, Египта, Алжира, Бахрейна и ОАЭ. Автор статьи призвал с особенной серьезность отнестись к перспективе появления валюты, которой в будущем смогут пользоваться практически каждый второй житель Земли.

Представители Бразилии и ЮАР объясняют необходимость появления новой валюты излишней зависимостью от американского доллара. Вашингтон аккумулирует долларовую ликвидность за пределами США, а страны Запада санкционным давлением и угрозами вторичных санкций не дают сотрудничать с Китаем и Россией.

В пяти странах БРИКС проживает около 3,21 миллиарда человек, это более 40 процентов населения планеты. Четыре из пяти участников альянса входят в десятку крупнейших государств мира по численности населения, по площади территорий и уровню ВВП. Исключение составляет южноафриканская республика, которая находится на 23-м месте по площади и уровню экономического развития.