МОСКВА, 24 мая — ПРАЙМ. Миру, ориентированному на доллар как на главную валютную единицу измерения и сбережения, стоит опасаться предложения Бразилии о создании единого денежного знака стран БРИКС, пишет обозреватель французского издания AgoraVox Александр Лемуан.

Белград

Лидер европейской страны пообещал не вводить санкции против России

"Использование доллара (внутри альянса БРИКС) становится нежелательным из-за ужесточения санкционной политики США в отношении двух основных стран БРИКС — России и Китая", — оценил предложение Бразилии автор статьи.

Ранее о своем желании вступить в объединение заявили представители Саудовской Аравии, Ирана, Египта, Алжира, Бахрейна и ОАЭ. Автор статьи призвал с особенной серьезность отнестись к перспективе появления валюты, которой в будущем смогут пользоваться практически каждый второй житель Земли.

Представители Бразилии и ЮАР объясняют необходимость появления новой валюты излишней зависимостью от американского доллара. Вашингтон аккумулирует долларовую ликвидность за пределами США, а страны Запада санкционным давлением и угрозами вторичных санкций не дают сотрудничать с Китаем и Россией.

В пяти странах БРИКС проживает около 3,21 миллиарда человек, это более 40 процентов населения планеты. Четыре из пяти участников альянса входят в десятку крупнейших государств мира по численности населения, по площади территорий и уровню ВВП. Исключение составляет южноафриканская республика, которая находится на 23-м месте по площади и уровню экономического развития.