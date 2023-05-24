МОСКВА, 24 мая — ПРАЙМ. Америка оказалась в точке, когда ее госдолг превзошел фантастическую отметку в 31 триллион долларов, сделаю девять шагов "не в ту сторону", пишет автор американского издания The Washington Post (WP). Откуда не ждали: во Франции оценили неожиданного союзника России

Большая часть долга, из-за которого уже 1 июня Америка может объявить дефолт по своим обязательствам, сформировалась всего за 20 лет: находящиеся в Белом доме политики внесли свою лепту рост увеличение дефицита бюджета страны, в том числе — по вине политической борьбы.

Первым "сделавшим шаг не туда", по мнению издания, стало президент США Джордж Буш-младший. Он в 2001 году принял решение снизить налоги, хотя на тот момент госдолг страны составлял большую сумму: 5,7 триллиона долларов.

Вторым шагом стало решение развязать войну на Ближнем Востоке. Это привело к резкому росту военных расходов и траты бюджета на ветеранов. В итоге госдолг достиг 6,5 триллиона долларов.

В 2006 году, после вступления в силу инициативы опталы из бюджета лекарств рецептурного отпуска для престарелых, уровень госдолга вырос до 8,4 триллиона долларов.

Четвертый шаг, считает автор статьи, это рецессия 2008 года, вызванная финансовым кризисом в США. Как следствие — падение налоговых платежей и рост трат на пособия по безработице и другую помощь населению, чтобы они смогли пережить тяжелые времена.

К 2009 году госдолг вырос до "небывалых" 11,1 триллиона долларов.

Новый шаг на пути к экономическому краху США сделал в 2013 году президент Барак Обама: он продлил установленные Бушем-младшим налоговые льготы. Это привело к росту госдолга до 16,8 триллиона долларов.

Сменивший Обаму на посту президента США Дональд Трамп в 2017 году утвердил проект закона, который вводил обширные налоговые сокращения. В итоге: госдолг "раздуло" до 20,5 триллиона долларов. К 2019 году введенные Трампом законы увеличили долг страны до 22,7 триллиона долларов.

В "пандемийный" 2020 год власти Америки из бюджета выделяли триллионы долларов на борьбу с пандемией, это увеличило госдолг уже до 27,7 триллиона долларов.

Последним "гвоздем" к риску дефолта стала политика президента США Джо Байдена прямо сейчас: по мнению издания, именно его экономические решения привели страну в тупик.

Как заявил накануне, 23 мая, спикер Палаты представителей Конгресса США Кевин Маккарти, Соединенные Штаты уже на днях объявят дефолт, ответственность за который всецело лежит на Байдене.В свою очередь пресс-секретарь администрации президента Карин Жан-Пьер сделала заявление, в котором заверила: США никогда не окажутся в состоянии дефолта.