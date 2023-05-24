МОСКВА, 24 мая — ПРАЙМ. Политические силы в Германии в частности и в Евросоюзе в целом не намерены допускать проведения расследования ЧП на трубопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2" в сентябре прошлого года. Это объясняется тем, что у представители власти в Европе не намерены ремонтировать газопроводы, рассказал в беседе с газетой "Известия" представитель ФРГ в Европарламенте Гуннар Бек. В США назвали шаги, которые привели страну к фантастическому госдолгу

"Важно понимать, что большинство стран Евросоюза — неавтономные субъекты на международной арене, и меньше всего автономии у немецкого руководства, которое имеет обязательства перед США, ограничено в действиях как со стороны НАТО, так и с ЕС, а также внутриполитическими условиями, патологиями и политическими неврозами", — рассуждает политик.

Бек добавил, что хотя представители Евросоюза твердят о курсе на поэтапный отказ от закупки у России энергоносителей, страны региона будут продолжать импорт нефти и газа. Собеседник издания допускает, что это будет делаться через третьи страны и компании, хотя и значительно дороже.

Политик также отметил, что нынешняя политика Брюсселя уже привела к рекордным ценам на рынке энергоресурсов. Это в свою очередь ударило по конкурентоспособности промышленности ЕС, в том числе — Германии.