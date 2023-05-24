МОСКВА, 24 мая — ПРАЙМ. Биполярная система мира, которая предполагает противостояние Запада и Востока, не учитывает изменившуюся реальность и появившийся третий центр в виде Глобального Юга, пишет французское издание Les Echos. Это высший пилотаж. Как заработать на дефолте США, даже если его не будет

По мнению автора статьи, этот центр более разнообразен по своему составу, чем Глобальный Запад или Восток.

"Но мы больше не можем довольствоваться представлением о мире с точки зрения биполярности между США и Китаем. А Европа еще далека от того, чтобы стать самостоятельным участником в многополярном мире", — говорится в статье.

Соединенные Штаты больше не обладают экономическим и военным превосходством, что сделало равновесие среди государств Запада более заметным. На сегодняшний день можно заметить восстановление равновесия между Брюсселем и Вашингтоном, которое можно объяснить потерей позиций США. Запад, объединившись против России, ослабил свое соперничество с Китаем.

Другой полюс в виде Глобального Востока (Китай, Россия и Иран) более неуравновешен, чем Запад из-за того, как постоянно в нем расклад сил.

Глобальный Юг, по мнению колумниста, представляет собой больше, чем движение неприсоединения из-за экономических, стратегических и демографических причин. Также издание отметило важность Индии — нового мирового гиганта, который попал во внимание США, Европы и России. Нью-Дели начинает осознавать свою роль и значимость в мировых делах, став новым лидером Юга.

"Сегодня выбор стал более позитивным. Юг готов отомстить вчерашнему колониальному и имперскому Западу. В видении Юга надежда на будущее соперничает с негодованием по поводу прошлого", — говорится в статье.

Западу, как заключил публицист, придется признать появление трехполярного мира и попробовать сплотить Глобальный Юг вокруг себя, при этом не навязывая им свои ценности.