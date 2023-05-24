МОСКВА, 24 мая — ПРАЙМ. Однополярный мир во главе с США и G7 отправился на "свалку истории" из-за растущего влияния стран БРИКС, пишет Financial Times. В США рассказали, что на самом деле объединяет лидеров G7

"Большая семерка" все еще является мощным экономическим блоком в мире, однако ее активно вытесняет Китай, который стал экономической сверхдержавой благодаря инициативе "Один пояс, один путь", превратив Пекин в мощнейшего инвестора и кредитора. А для некоторых стран он и вовсе стал важнее, чем G7: например, Бразилии.

Группа Семи пытается сблизиться и с другими государствами, но, как отметило издание, уже 19 стран подали заявки на вступление в БРИКС, в составе которого — Россия, Китай, Индия, Бразилия и ЮАР.

"Но сегодня БРИКС становится значимым всемирным объединением. Ясно, что его членов сплачивает желание не попасть в зависимость от капризов и прихотей США и их ближайших союзников, которые последние два столетия господствуют в нашем мире. Как долго G7, в которой всего десять процентов мирового населения, сможет сохранять это свое господство (и должна ли она это делать)?" — задался вопросом автор статьи.

По его словам, сейчас встал очень важный вопрос: как управлять глобальной экономикой, ведь мир становится все более разрозненным. Поэтому публицист предложил признать реальность и приспособиться к новой обстановке, осознав изменения баланса экономических сил.

"Китай никуда не исчезнет. Почему бы не предоставить ему более весомое право голоса в обмен на полноправное участие в переговорах о долгах? И почему бы не придать новые силы Всемирной торговой организации в обмен на признание Китаем того факта, что с ним уже никто не будет обращаться как с развивающейся страной?" — добавляется в статье.

Следует признать: G7 не может править миром, поэтому ей нужно заняться поиском путей сотрудничества с другими странами, заключил автор.