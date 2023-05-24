БРИКС станет стержнем справедливого миропорядка, считает Патрушев
Патрушев заявил, что БРИКС призван стать стержнем более справедливого миропорядка
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МОСКВА, 24 мая — ПРАЙМ. БРИКС должен стать стержнем нового, более справедливого мирового порядка, заявил секретарь Совбеза России Николай Патрушев.
Глава российского Совета безопасности отметил роль БРИКС в решении глобальных проблем, а также подчеркнул наличие перспектив взаимодействия в энергетической и финансовом секторах, борьбе с терроризмом и транснациональной преступностью.
"БРИКС призван стать стержневым элементом более справедливого мирового порядка, поддерживать стремление развивающихся стран на полноправное участие в структурах глобального управления", — добавил Патрушев.
По его словам, Россия приветствует успешный старт работы южноафриканского председательства в БРИКС, а также выражает готовность поддержать усиление партнерства по ключевым направлениям взаимодействия в рамках объединения.
https://1prime.ru/world/20230524/840672891.html
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