МОСКВА, 24 мая — ПРАЙМ. БРИКС должен стать стержнем нового, более справедливого мирового порядка, заявил секретарь Совбеза России Николай Патрушев. СМИ: новый центр силы разрушил старый мировой порядок

Глава российского Совета безопасности отметил роль БРИКС в решении глобальных проблем, а также подчеркнул наличие перспектив взаимодействия в энергетической и финансовом секторах, борьбе с терроризмом и транснациональной преступностью.

"БРИКС призван стать стержневым элементом более справедливого мирового порядка, поддерживать стремление развивающихся стран на полноправное участие в структурах глобального управления", — добавил Патрушев.

По его словам, Россия приветствует успешный старт работы южноафриканского председательства в БРИКС, а также выражает готовность поддержать усиление партнерства по ключевым направлениям взаимодействия в рамках объединения.