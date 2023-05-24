Путин заявил о фундаментальных изменениях на мировой арене
Путин заявил, что на мировой арене происходят фундаментальные изменения
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МОСКВА, 24 мая — ПРАЙМ. Фундаментальные перемены наблюдаются на мировой арене, страны начинают придерживаться собственного пути развития, укрепляют суверенитет и проводят независимую политику, заявил президент России Владимир Путин.
Глава государства в среду выступил на пленарном заседани Евразийского экономического форума в Москве.
"Мы видим, что на глобальной арене происходят действительно глубокие, фундаментальные перемены", — сказал президент.
По словам Путина, все большее число стран сосредатачиваются на укреплении суверенитета, проведении самостоятельной внутренней и внешней политики, осуществлении собственной модели развития.
Глава государства также указал, что страны, которые поддерживают однополярный мир, врежят мировой экономике.
"Стреляет по сути себе в ногу и в ногу тем, кто пока еще вынужден подчиняться их диктату", — прокомментировал он.
https://1prime.ru/world/20230524/840674517.html
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