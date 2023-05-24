МОСКВА, 24 мая — ПРАЙМ. Фундаментальные перемены наблюдаются на мировой арене, страны начинают придерживаться собственного пути развития, укрепляют суверенитет и проводят независимую политику, заявил президент России Владимир Путин. СМИ: новый центр силы разрушил старый мировой порядок

Глава государства в среду выступил на пленарном заседани Евразийского экономического форума в Москве.

"Мы видим, что на глобальной арене происходят действительно глубокие, фундаментальные перемены", — сказал президент.

По словам Путина, все большее число стран сосредатачиваются на укреплении суверенитета, проведении самостоятельной внутренней и внешней политики, осуществлении собственной модели развития.

Глава государства также указал, что страны, которые поддерживают однополярный мир, врежят мировой экономике.

"Стреляет по сути себе в ногу и в ногу тем, кто пока еще вынужден подчиняться их диктату", — прокомментировал он.