МОСКВА, 24 мая — ПРАЙМ. Евразийская интеграция берет начало "на кухне у президента России Владимира Путина", тогда в нем участвовала Украина, заявил белорусский лидер Александр Лукашенко. Будущее за интеграционными процессами, заявил Песков

Президент Белоруссии в среду выступил с речью на пленарном заседании второго Евразийского экономического форума в Москве.

"Если уж говорить откровенно, … я присутствовал у истоков многих процессов. Должен подсказать, что наше евразийство, ЕврАзЭС, (теперь — ред.) ЕАЭС начинался на кухне у президента Путина. Действительно, было так", — сказал он. И тогда замысел был хороший. Помню, когда он пригласил нас домой. Особенность этого момента заключалась в том, что с нами тогда была Украина. Леонид Данилович Кучма", — сказал Лукашенко.

Глава белоруссии добавил, что уже тогда он говорил, что "из этого вряд ли что-то получится в силу той ситуации, которая уж тогда начала складываться на постсоветском пространстве и в нашем регионе".

По его словам, Украина участвовала в разработке всех интеграционных документов, но потом "отошла от процесса".