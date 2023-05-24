МОСКВА, 24 мая — ПРАЙМ. США, Китай и Россия ведут борьбу за рынки развивающихся стран, заявил в среду президент Белоруссии Александр Лукашенко на пленарном заседании II Евразийского экономического форума (ЕЭФ). Лукашенко заявил о необходимости техсуверенитета для ЕАЭС

"Россия начала активные контакты с африканскими государствами. И смотрите, как на движение России сегодня отреагировал Запад… Американцы пытаются затормозить этот процесс, не допустить Россию в Африку. И вы понимаете, что Китай уже там. Вот идет борьба за эти страны. Там будет будущий полюс нашего развития, очень активный", — сказал белорусский лидер.

Лукашенко констатировал, что развивающиеся страны Азии, Африки и Ближнего Востока больше не желают быть сырьевыми придатками и источниками дешевой рабочей силы, они хотят, и вполне заслуженно, полноценно участвовать в международном разделении труда.