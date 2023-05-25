ВАРШАВА, 25 мая — ПРАЙМ. Сейм Польши в четверг приступит к рассмотрению изменений в конституцию страны, позволяющих конфисковать замороженные российские активы.

Соответствующий законопроект находится в плане работы сейма на 25 мая. Кылычдароглу назвал идею газового хаба в Турции угрозой для Анкары

Ранее Польша заморозила активы российских фирм и физлиц на сумму около 33 миллионов долларов. В настоящее время эти замороженные активы нельзя конфисковать, так как это запрещает конституция.

В проекте закона об изменениях в конституцию, внесенного на рассмотрение депутатами сейма, говорится, что "в случае вооруженного нападения на территорию Польши или вооруженного нападения на территорию другого государства, создающего непосредственную внешнюю угрозу Польше,… имущество, которое находится на территории Польши, может быть конфисковано в государственный бюджет по закону и без компенсации, если это имущество используется или может быть использовано для финансирования или поддержки в другой форме этого нападения или действий, связанных с ним,… особенно исходя из личных, организационных или финансовых связей владельца имущества с лицом, совершившим нападение".

Предлагаемые изменения также предполагают, что "имущество, конфискованное в бюджет, используется для поддержки лиц, пострадавших от вооруженного нападения".

Западные страны после начала спецоперации РФ на Украине ввели в отношении России ряд жестких санкций, в том числе была заморожена примерно половина валютных резервов страны — около 300 миллиардов долларов. В апреле глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина говорила, что российские власти готовят судебные иски для оспаривания заморозки международных резервов страны. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью РИА Новости, говоря о возможности передачи замороженных финансов России Киеву, заявил, что США и Европа, присвоив однажды то, что им не принадлежит, потеряют доверие собственников. Он также отмечал, что конфискация имущества, аресты самолетов, собственности, санкции в отношении российских бизнесменов демонстрируют крах святости частной собственности на Западе и опасность ведения там бизнеса. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова называла заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России.

Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По словам президента РФ, США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы.