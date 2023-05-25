МОСКВА, 25 мая — ПРАЙМ. Польские туристы, прибывшие на отдых в Турцию, высказывают возмущение присутствием россиян и украинцев на пляжах и в отелях курортной страны. Об этом пишет польское издание Myśl Polska. Кылычдароглу назвал идею газового хаба в Турции угрозой для Анкары

Обозреватель Конрад Ренкас приводит в пример ситуации, когда "польские гусары" отказываются играть с туристами из России в волейбол и даже совершают "атаки в турецких барах".

По мнению автора, в голове его соотечественников нет понимания того, почему "страдающие украинцы" не спешат "мстить встреченным русским". Ведь во время конфликта граждане "бедной Украины" должны погибать, а не попивать напитки на пляже или в баре.

"А что, если это в Польше что-то не так, что если это в Польше кто-то, как минимум, проявляет излишнее усердие, играя на наших национальных чувствах? Увы, для такой рефлексии в перегревшейся гусарской голове места не находится", — рассуждает автор.

Полякам, находясь в чужой стране с туристическим визитом, стоит наслаждаться солнцем, отдыхом и покупками, советует он. А обсуждение в шезлонгах с коктейлями глобальных проблем выглядит как минимум странно.

"Польские пляжно-барные войны выглядят инфантильными и смешными, тем более, что в них только мы сами и участвуем", — добавил он и напомнил, что еще несколько лет назад у полякам были совершенно безразличны "ненавистные русские".

Если поляки смогут следить за своим поведением на отдыхе, то, прогнозирует он, жизнь в самой Польше тоже может стать легче.