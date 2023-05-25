МОСКВА, 25 мая — ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings поместило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента США в иностранной валюте на уровне "AAA" в список на пересмотр с возможностью понижения (Rating Watch Negative), говорится в сообщении агентства. Поляки устроили "битву" с русскими на турецких пляжах, пишут СМИ

"Rating Watch Negative отражает растущую политическую предвзятость, которая препятствует принятию решения о повышении или приостановке действия лимита долга", — указывается в релизе агентства.

Как ожидает Fitch, проблема будет разрешена до того, как США лишатся возможности в полной мере обслуживать свои обязательства. Однако, по мнению агентства, риски того, что проблема не будет решена своевременно, возросли.

Министерство финансов в письмах конгрессу предупреждает, что уже 1 июня США будут, вероятно, не в состоянии в полном объеме обслуживать обязательства, если законодатели к этому времени не санкционируют расширения лимитов заимствований.

Нынешний потолок американского госдолга составляет 31,4 триллиона долларов. Он был достигнут еще в январе, когда правительство во избежание дефолта задействовало "экстраординарные меры" — приостановку отчислений в социальные фонды для бюджетников.

Обычно лимиты заимствований конгресс увеличивает чуть ли не автоматически, но в этот раз республиканская оппозиция, контролирующая палату представителей, потребовала взамен сократить бюджетные расходы на несколько триллионов долларов. Законопроект республиканцев был утвержден палатой представителей, но не имеет шансов в демократическом сенате и у президента Джо Байдена, который дал понять, что наложит вето на документ, если до этого дойдет дело.