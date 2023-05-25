ВАШИНГТОН, 25 мая — ПРАЙМ. Свыше 50 конгрессменов-демократов обратились к главе Пентагона Ллойду Остину с запросом о проведении брифинга о возможных последствиях грозящего США дефолта для национальной безопасности, говорится в опубликованном письме законодателей. Fitch поместило рейтинг США на уровне "AAA" на пересмотр

"С момента своего основания США никогда не допускали дефолта по своим обязательствам, и озабоченность на данный счет уже выражается во всем мире. В эпоху стратегической конкуренции с соперниками и близкими к соперничеству странами мы просим вас проинформировать нас о рисках для национальной безопасности, связанных с безответственным решением спикера (Палаты представителей) рисковать наступлением дефолта", — говорится в письме.

В документе приводятся выдержки из оценок Остина по данному вопросу в 2021 году, когда тот утверждал, что возможный дефолт "подорвет экономическую мощь, на которой зиждется национальная безопасность" США, и что это "нанесет серьезный ущерб американским военнослужащим и их семьям". Согласно прежним оценкам Остина, при таком развитии событий под угрозой окажутся примерно 2,4 миллиона отставных военных США, а также малый бизнес и рабочие места, репутация страны на мировой арене и статус американского доллара как ведущей резервной валюты.

"Принимая во внимание все эти и другие возникающие проблемы, мы просим вас проинформировать нас о рисках для нашей национальной безопасности, связанных с отсутствием своевременных шагов по повышению потолка госдолга", — заключили авторы обращения.