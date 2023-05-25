Пользователи Twitter посоветовали купить йод после слов Зеленского о сигнале России
МОСКВА, 25 мая — ПРАЙМ. Пользователи сети микроблогов Twitter раскритиковали заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что Москва получила "серьезный сигнал" появлением у Киева на вооружении истребителей F-16.
"Первый переданный Украине F-16 станет одним из самых сильных сигналов со стороны мира о том, что Россия проиграет", — заявил украинский президент.
Под этим заявлением появилось большое количество комментариев с критикой.
"Глобальный шаг? Хватит мечтать! Ты уже проиграл", — написал Зеленскому один из пользователей.
Другой читатель напомнил, что лидер страны должен понимать, что эти модели военных самолетов тотально устарели и не смогут стать для киевской власти "фактором, меняющим правила игры". По его мнению, эта поставка истребителей будет и дальше двигать мир к ядерному уничтожению.
"Я бы вложил деньги в бомбоубежища и таблетки с йодом", — иронизирует он.
"Самые сильные сигналы со стороны мира?" Перестань втягивать весь мир в это", — поддерживает его еще один комментатор.
"Как же сильно наркотики изменили восприятие реальности", — рассуждает комментатор.
Участники обсуждения пришли к выводу, что не никто уже не верит словам и заявлениям Зеленского.
Представитель Госдепартамента Мэттью Миллер ранее выступил с заявлением, что выделение для Украины самолетов F-16 стали для США "приоритетом".
https://1prime.ru/world/20230525/840679325.html