МОСКВА, 25 мая — ПРАЙМ. Пользователи сети микроблогов Twitter раскритиковали заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что Москва получила "серьезный сигнал" появлением у Киева на вооружении истребителей F-16. Парламент Крыма национализировал квартиру Зеленского в Ливадии

"Первый переданный Украине F-16 станет одним из самых сильных сигналов со стороны мира о том, что Россия проиграет", — заявил украинский президент.

Под этим заявлением появилось большое количество комментариев с критикой.

"Глобальный шаг? Хватит мечтать! Ты уже проиграл", — написал Зеленскому один из пользователей.

Другой читатель напомнил, что лидер страны должен понимать, что эти модели военных самолетов тотально устарели и не смогут стать для киевской власти "фактором, меняющим правила игры". По его мнению, эта поставка истребителей будет и дальше двигать мир к ядерному уничтожению.

"Я бы вложил деньги в бомбоубежища и таблетки с йодом", — иронизирует он.

"Самые сильные сигналы со стороны мира?" Перестань втягивать весь мир в это", — поддерживает его еще один комментатор.

"Как же сильно наркотики изменили восприятие реальности", — рассуждает комментатор.

Участники обсуждения пришли к выводу, что не никто уже не верит словам и заявлениям Зеленского.

Представитель Госдепартамента Мэттью Миллер ранее выступил с заявлением, что выделение для Украины самолетов F-16 стали для США "приоритетом".