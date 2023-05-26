МОСКВА, 26 мая — ПРАЙМ. Официальный визит в Пекин главы российского правительства Михаила Мишустина показал несостоятельность европейской теории о "вассальстве" и экономическом поглощении России Китаем, пишет испанское издание Público. Европе и США придется искать новые мифы о России, считают авторы статьи. В Финляндии испугались неожиданного решения России

Время для официального визита в Китай Мишустин выбрал "не случайно". Он прошел сразу после саммита стран G7 в Хиросиме (Япония).

В своей поездке премьер-министр России обсуждал "беспрецедентное" партнерство двух стран и "новый уровень" развития отношений. Председатель правительства Китая Си Цзиньпин даже выступил с предложением оказывать России поддержку "в вопросах, касающихся коренных интересов обеих сторон".

"Если раньше тот факт, что Пекин не осудил военный конфликт на Украине и не согласился с введенными против России санкциями, просто вызывал у европейцев и американцев беспокойство, то теперь столь сильная поддержка "коренных интересов" России со стороны Китая, уже вызывает тревогу", — пишет издание.

Другой сигнал, который получила Европа и Америка от визита Мишустина в Поднебесную, это развенчание мифа о экономическом "поглощении России". На западе считали, что из-за беспрецедентных санкций, под которые попала Россия, представители Китая окажут сильное давление на зависимого соседа.

Тем не менее, констатирует газета, Пекин всячески работает над тем, чтобы минимизировать экономическое давление на Россию. Это происходит к "полному разочарованию Брюсселя и Вашингтона".

Приглашения на конференцию в Шанхай получили от китайских властей представители целого ряда секторов российской экономики, оказавшиеся под санкциями. Это дает недружественным Москве странам "явный сигнал" о том, что Китай "играет вне международных правил, навязанных Европой и Соединенными Штатами", делает вывод издание.