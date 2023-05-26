МОСКВА, 26 мая — ПРАЙМ. Специалист по военному делу из США Дэниел Дэвис считает, что ситуация на передовой в конфликте на Украине после перелома сложилась в пользу России. Об этом он пишет в своей статье на сайте 19FortyFive. СМИ описали шаг России, которым она развеяла популярный на Западе миф

В это же время политики Киева оказались на перед сложным выбором.

"Тренд смещается в сторону Москвы, как бы это ни расстраивало многих на Западе. Это объективная реальность", — заявляет военный эксперт.

По его мнению, в администрации президента США Джо Байдена должны избежать соблазна "удвоить ставку", продолжая поддерживать "проигрышный сценарий».

В течение последних 15 месяцев Украина потерпела четыре крупных поражения на военном поле. Под контроль России перешли города Северодонецк, Лисичанск, Соледар и Артемовск. Однако на Западе политики и СМИ настолько привыкли игнорировать успехи России, что даже не заметили этого. Прошло незамеченным и то, что удалось нарастить профессионализм российской армии: она стала значительно лучше приспосабливаться к ведению боевых действий.

Дэвис отметил, что сейчас Украине нужно сделать очень важный выбор. Киев либо должен применить все свои оставшиеся на последнем издыхании возможности, чтобы нанести урон России, либо сохранить их на будущее.

Оба варианта для киевских политиков сопряжены с громадными рисками. По мнению американского специалиста, ни один из этих вариантов не в состоянии обеспечить Украине победу. Более того, даже если украинским военным удастся добиться хоть какого-то успеха, он может обернуться для нее еще большей потерей в будущем, прогнозирует Дэвис.