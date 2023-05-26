МОСКВА, 26 мая — ПРАЙМ. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев во время своего визита во Вьетнам заявил в беседе с прессой, что военный конфликт на Украине может растянуться на несколько десятилетий. Он утверждает, что сложившаяся ситуация — "очень надолго".

По мнению Медведева, необходимо "уничтожить природу нацистской власти в Киеве".

"Это все на десятилетия, наверное. Это новая реальность, новые условия жизни", — сказал он, пояснив, что пока в Киеве сидит нынешняя власть, прогнозировать перемирие возможно на срок до трех лет.

"Будет, скажем, три года перемирия, два года конфликта, и снова все повторится", — отметил он.

Ранее зампред Совбеза России в своем Telegram-канале написал о том, что Украина после завершения спецоперации может исчезнуть как отдельное государство. Он считает, что ее раздел возможен между Россией и рядом стран Евросоюза.