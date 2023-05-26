МОСКВА, 26 мая — ПРАЙМ. Доходы населения США в апреле выросли на 0,4% по сравнению с мартом, сообщает бюро экономического анализа министерства торговли страны.

В то же время потребительские расходы увеличились на 0,8% месячном выражении.

Аналитики, опрошенные порталом DailyFХ, ожидали роста и доходов, и расходов населения страны на 0,4%.

Располагаемые доходы населения в США в апреле также увеличились на 0,4% по сравнению с мартом, а реальные располагаемые доходы, выраженные с учетом стоимости доллара в 2012 году, не изменились в месячном выражении.

Расходы на личное потребление включают в себя три основных компонента — приобретение товаров длительного и кратковременного пользования, а также оплату услуг. Увеличение расходов в целом считается позитивным сигналом для экономики, сигнализирующим о росте ВВП. Оно, впрочем, также может говорить и об ускорении инфляции.

Индикатор публикуется вместе с другим показателем — располагаемыми доходами, которые характеризуют покупательскую способность населения. При расчете этого индикатора учитываются заработная плата, доходы от предпринимательской деятельности, пенсии, стипендии, различные пособия, выплаты по соцстрахованию, доходы от собственности в виде процентов, дивиденды, средства от продажи ценных бумаг, недвижимости минус обязательные платежи, прежде всего, налоги.